Сбежавшая в США гонконгский ученый Ли Мэн Янь заявила, что в КНР знали про распространение COVID-19 еще в прошлом году, но китайское правительство запретило ученым говорить об этом под угрозой смерти. Она уже была на допросе в ФБР , где рассказала все, что знает. По словам специалиста, китайские власти провели обыск в ее квартире и давили на родителей девушки, чтобы те уговорили ее отказаться от борьбы.

Китайское правительство знало о коронавирусе COVID-19 задолго до того, как заявило об этом — рассказала гонконгский ученый Ли Мэн Янь, специализирующаяся в области вирусологии и иммунологии и сбежавшая в США 28 апреля.

Янь сообщила в интервью Fox News, что ее руководители — ведущие эксперты в сфере вирусологии — также игнорировали исследования, которые она проводила в самом начале пандемии. При этом выводы Янь, по ее признанию, могли бы спасти много жизней.

Янь указала, что гонконгские ученые должны были обо всем рассказать миру, особенно, учитывая статус справочной лаборатории Всемирной организации здравоохранения , специализирующейся на вирусах гриппа и пандемиях.

Янь сейчас скрывается от своего правительства и считает, что ее жизнь в опасности. Тем не менее, говорит она, риск того стоит.

«Причина, по которой я приехала в США, заключается в том, что я говорю правду про COVID-19. Если я попытаюсь рассказать все это в Китае, я исчезну и погибну», — призналась ученый.

Один из друзей Янь, профессор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае, знал о случаях инфицирования и 31 декабря рассказал Янь о передаче COVID-19 от человека человеку — задолго до того, как Китай или ВОЗ признали, что возможно такое распространение инфекции.

По словам Янь, она сообщила о некоторых из этих открытий своему начальнику, а «он только кивнул» и приказал ей продолжать работать.

Несколько дней спустя, 9 января 2020 года, ВОЗ опубликовала заявление: «По мнению китайских властей, данный вирус может вызывать тяжелые заболевания у некоторых пациентов и не может передаваться между людьми».

Янь сказала, что она и ее коллеги по всему Китаю обсуждали особый вирус, но вскоре она заметила резкое изменение тона. Врачи и исследователи, которые открыто обсуждали COVID-19, внезапно замолчали.

Специалисты из города Ухань, который впоследствии стал центром вспышки, замолчали, а другим ученым строго запретили спрашивать про новый вирус.

«Врачи заговорчески поясняли: «Мы не можем говорить об этом, но нам нужно носить маски», — вспоминает Янь.

В середине января она снова сообщила о своих выводах руководителю, но он приказал Янь «молчать и быть осторожной».

«Он предупреждал меня: «Не подходи к красной линии», имея в виду китайское правительство — «У нас будут проблемы, и мы исчезнем», — детализирует специалист.

«Я знаю о преступной деятельности Всемирной организации здравоохранения, правительства Китая и Коммунистической партии Китая», — заявила Янь.

Она также рассталась с мужем, который не захотел сбегать из страны. «Он был разозлен… Он сказал: они убьют всех нас», — добавила девушка.

Она уже была на допросе в ФБР, где рассказал все, что знает, и оставила свой мобильный.

Янь утверждает, что сотрудники китайского правительства приезжали в ее родной город Циндао, агенты разворотили ее крошечную квартиру и допросили ее родителей.

Когда она связалась с матерью и отцом, они умоляли ее вернуться домой, сказали ей, что она не знает, о чем говорит, и просили ее отказаться от борьбы.

Университет Гонконга уволил девушку. Китайское посольство в США сообщило, что они не знают, кто такая Янь, и заявило, что Китай героически справился с пандемией.

В середине прошедшей недели конгресс США получил уведомление от главы Белого дома Дональда Трампа о том, что страна официально вышла из ВОЗ.

В январе ВОЗ публично высоко оценивала Китай за быструю реакцию на распространение в стране коронавируса нового типа COVID-19, за то, что Пекин «немедленно» предоставил генетическую карту вируса и работал открыто.

Однако спустя полгода, как пишет Associated Press, выяснилось, что представители ВОЗ испытывали разочарование задержками в предоставлении информации, необходимой для борьбы с распространением вируса.

По данным журналистов, КНР фактически опубликовала генетическую карту коронавируса лишь спустя неделю после того, как три разные правительственные лаборатории полностью расшифровали необходимую информацию.

Вскоре американские законодатели внесли в сенат законопроект, предполагающий введение санкций в отношении Китая из-за пандемии.

Согласно документу, ограничительные меры будут введены, если КНР «не предоставит полный отчет по вспышке эпидемии». В частности, речь идет о событиях, которые непосредственно послужили причиной начала пандемии.

Один из авторов законопроекта — сенатор-республиканец Линдси Грэм — уверен в попадании вируса в США из-за «обмана» со стороны Коммунистической партии Китая. По его мнению, Пекин должен допустить международных экспертов в уханьскую лабораторию для проведения расследования.

В ответ на это замглавы министерства иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Пекин сожалеет об использовании «рядом политиков» кризиса с коронавирусом для «шельмования» Китая.