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Трамп впервые на публике надел медицинскую маску 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Трамп впервые появился на публике в защитной маске
Фото: Twitter
Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции надел защитную медицинскую маску при посещении Национального военно-медицинского центра в пригороде Вашингтона.
Я думаю, что когда вы находитесь в больнице, особенно в этой конкретной обстановке, когда вы разговариваете с большим количеством солдат, людей, которые в некоторых случаях только что были на операционном столе, считаю, что это отличная вещь — надевать маску, — привели сообщение американского лидера в «Интерфаксе».
Дональд Трамп не надевал ранее маску на публике и не заставлял носить маски других людей. При этом он обещал надеть маску в случае, если вокруг него будет много людей и соблюдать дистанцию будет трудно.
Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп заявил, что защитные маски являются «палкой о двух концах» и он не будет обязывать своих избирателей носить этот аксессуар на встрече с главой государства в Оклахоме. Президент напомнил, что ранее звучали мнения, что «от ношения маски только хуже». Глава государства призвал «возвращаться к нормальной жизни» и заверил, что встреча с избирателями будет совершенно безопасной.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Интерфакс , США
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