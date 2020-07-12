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Оценен риск заразиться коронавирусом в самолете 

Lenta.ru 22 минуты назад
Оценен риск заразиться коронавирусом в самолете
Фото: Lenta.ru
Некоторые услуги на борту самолета могут увеличить риск заражения коронавирусом. Это особенно актуально для тех рейсов, на которых пассажирам предлагается питание. Об этом сообщает Express.
Один из пассажиров рейса в Пальму-де-Майорка рассказал, что пассажиры сняли маски сразу после взлета. На борту началось обслуживание, и они избавились от средств защиты, чтобы было удобнее есть и пить.
По мнению эксперта по путешествиям Саймона Колдера, во время полета невозможно соблюдать социальную дистанцию. «Если вам не нравится идея находиться в непосредственной близости от других людей, которых вы не знаете, тогда просто никуда не летайте», — посоветовал он. Однако эксперт подчеркнул, что уже пришло время возобновлять перелеты для работы и путешествий.
Ранее депутат Дмитрий Свищев предложил наказывать россиян, которые путешествуют в страны с опасной эпидемиологической обстановкой. По его словам, за такой «проступок» стоит штрафовать граждан на сумму, затраченную на их эвакуацию из-за рубежа.
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В мире , Наука и техника , Дмитрий Свищев
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