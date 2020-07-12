Совбез ООН с пятой попытки принял резолюцию по Сирии

Кристоф Хойсген. Совбез ООН принял резолюцию Бельгии Германии , согласно которой будет продлена еще на год работа одного КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в Сирию . Итоги голосования огласил председательствующий в СБ постпред Германии при ООН

«За резолюцию проголосовали 12 членов СБ. Воздержались три государства. Резолюция, представленная Бельгией и Германией, принята», — сообщил Хойсген.

Воздержались при голосовании Россия, Китай и Доминикана. Остальные члены Совета Безопасности ООН поддержали резолюцию.

В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию ранее использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции — «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям». Мандат этих КПП истек в пятницу. Для дальнейшей доставки гумпомощи этим путем Совбез должен принять соответствующую резолюцию.

Ранее 9 июля Россия предлагала свой идентичный проект резолюции России, в которой говорилось о том, что на сирийской границе должен остаться только один погранпереход для доставки гуманитарной помощи, однако он не нашел поддержки в Совбезе ООН. Затем был отвергнут и второй вариант резолюции России про продлению трансграничной помощи Сирии через один КПП на границу с Турцией.