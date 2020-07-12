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СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии по продлению работы одного КПП для доставки гумпомощи в Сирию 

ТК «Звезда» и ещё 15 55 минут назад
Совбез ООН с пятой попытки принял резолюцию по Сирии
Фото: EPA
Ранее члены Совета безопасности ООН дважды проголосовали против того же самого предложения, которое сформулировала в своей резолюции Россия.
Совбез ООН принял резолюцию Бельгии и Германии, согласно которой будет продлена еще на год работа одного КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в Сирию. Итоги голосования огласил председательствующий в СБ постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.
«За резолюцию проголосовали 12 членов СБ. Воздержались три государства. Резолюция, представленная Бельгией и Германией, принята», — сообщил Хойсген.
Воздержались при голосовании Россия, Китай и Доминикана. Остальные члены Совета Безопасности ООН поддержали резолюцию.
В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию ранее использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции — «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям». Мандат этих КПП истек в пятницу. Для дальнейшей доставки гумпомощи этим путем Совбез должен принять соответствующую резолюцию.
Ранее 9 июля Россия предлагала свой идентичный проект резолюции России, в которой говорилось о том, что на сирийской границе должен остаться только один погранпереход для доставки гуманитарной помощи, однако он не нашел поддержки в Совбезе ООН. Затем был отвергнут и второй вариант резолюции России про продлению трансграничной помощи Сирии через один КПП на границу с Турцией.
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Комментарии 1
В мире , Кристоф Хойсген , Совбез ООН , ООН , Бельгия , Германия , Сирия
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