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Отказ России поддержать резолюцию по Сирии объяснили 

Lenta.ru и ещё 19 37 минут назад
Отказ РФ поддержать резолюцию по Сирии объяснили
Фото: EPA
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, почему Россия воздержалась при голосовании в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом пишет ТАСС.
По словам дипломата, отказ России поддержать резолюцию по продлению трансграничной помощи Сирии связан с недовольством процессом подготовки документа ФРГ и Бельгией. «Мы разочарованы тем, как авторы резолюции осуществляли процесс ее согласования», — пояснил он.
Полянский добавил, что Россия изначально предлагала оставить открытым только один пропускной пункт на границе с Турцией, но авторы документа настаивали на сохранении двух. При этом зампред заверил, что все стороны могли прийти к нынешнему результату раньше.
Ранее СБ ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии. Проект поддержали 12 членов Совбеза. Еще три страны, включая Россию, воздержались от голосования. Прошедшее заседание стало пятой попыткой Совбеза за неделю продлить действие трансграничных гуманитарных операций.
Режим доставки гуманитарной помощи из соседних государств через линии фронта и погранпереходы на территорию Сирии действует с июля 2014 года.
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В мире , Безопасность , Война в Сирии , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Германия , Сирия
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