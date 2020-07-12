В Польше проходит второй тур выборов президента

Избирательные участки открылись в Польше , где проходит второй тур выборов президента.

Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.

По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 27 тысяч участков для голосования, в том числе за рубежом.

Из-за пандемии коронавируса голосование проходит по смешанному принципу. Избиратели, не желающие посещать участки для голосования, могут отдать свой голос удаленно — по почте.

Кандидаты

В первом туре выборов Дуда набрал 43,5%, а Тшасковский — 30,46% голосов. Во втором туре основная борьба развернулась за избирателей независимого кандидата, журналиста и публициста Шимона Холовни, который занял третье место, набрав более 13% голосов, и занявшего четвертое место Кшиштофа Босака (объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация"), за которого проголосовали почти 7,5% избирателей.

По мнению ряда аналитиков, предугадать поведение избирателей вышеупомянутых Холовни и Босака достаточно сложно. Холовня позиционирует себя как политика, не поддерживающего ни одну из существующих партий. Он наоборот выступает против партийного противостояния в польской политике, делая на этом главный акцент.

В то же время значительная часть избирателей Босака, имея правонационалистические настроения, не являются приверженцами действующего президента. Но и Тшасковский вряд ли устраивает большинство из них, чему способствует предвыборная риторика правящей "Права и справедливости", в которой соперника Дуды постоянно пытались обвинить в левых настроениях.

Тишина

Более чем за сутки до открытия избирательных участков в Польше наступил "день тишины". В соответствии с польским законодательством, "предвыборная тишина" наступает в полночь на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.

В этот период запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.

За нарушение режима тишины грозит денежный штраф, самый крупный — в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) — предусмотрен за распространение данных социологических опросов.