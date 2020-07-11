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Лукашенко: белорусы выстрадали право жить в своём государстве 

RT на русском и ещё 2 29 минут назад
«Белорусы выстрадали право жить в своём государстве»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский народ никогда и ни перед кем не становился на колени и выстрадал право жить в своём государстве.
Об этом он заявил на празднике «Купалье» в Могилевской области.
«Моё сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он призвал граждан страны «и дальше вместе строить Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной».
«Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни», — добавил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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