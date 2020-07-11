Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коронавирус стал причиной пандемии нищеты 

Аргументы Недели 49 минут назад
Коронавирус стал причиной пандемии нищеты
Фото: Reuters
Глобальная эпидемия привела к тотальному обнищанию людей. Больнее всего пандемия ударила по бедным слоям населения. Богатые выходят с минимальными издержками. Такое мнение высказал Филипп Олстон, который покидает пост специального докладчика по вопросам крайней нищеты в Верховной комиссии ООН по правам человека.
Раскрыты долгоиграющие последствия коронавируса
Спровоцированная короанвирусом пандемия нищеты названа скрытой. COVID-19 опустошает планету. Негативные последствия непропорционально отражаются на разных слоях населения планеты.
«Сотни миллионов людей обречены на нищету и безработицу, наряду с огромным ростом голода, бездомности и опасной работы», — сказал Филипп Олстон.
В своем заключительном докладе Олстон назвал главную проблему правительств разных стран. Они ориентировались на фальшивый покаазтель.
Ранее считалось, что количество бедных на планете становится все меньше. Политики ориентировались на международную черту бедности Всемирного банка. Она была установлена на уровне 1,9 долларов в день.
Этот показатель не отражал реальное положение дел. В реальности 1,9 доллара в день во многих странах не покрывает расходы на питание и жилье.
Видео дня. Мститель сжег коттедж знакомому
Аргументы Недели: последние новости
Пресс-секретарь Зеленского рассказала о "беременности от президента" Пресс-секретарь Зеленского рассказала о "беременности от президента" Стало известно о нарушенном обещании Зеленского, связанном с госрезиденциями Стало известно о нарушенном обещании Зеленского, связанном с госрезиденциями Минздрав Казахстана отреагировал на информацию о новой «смертельно опасной инфекции» Минздрав Казахстана отреагировал на информацию о новой «смертельно опасной инфекции»
Комментарии 22
В мире , ООН , Всемирный Банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
МИД оценил опасность распространения бубонной чумы в России
МИД оценил опасность распространения бубонной чумы в России
Найденного мёртвым мэра Сеула обвиняли в домогательствах
Найденного мёртвым мэра Сеула обвиняли в домогательствах
В Кремле оценили возможность нового карантина
В Кремле оценили возможность нового карантина
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
00:53
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
Шоу-бизнес Происшествия
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
02:07
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
Общество
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
00:13
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение