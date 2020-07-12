В Сирию за сутки вернулись более 40 беженцев 

Более 40 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 42 беженца (в том числе: женщин — 13, детей — 22). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", — говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружен и уничтожен 41 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.