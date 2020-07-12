Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 300 

Все новости на карте

Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 24 041, за сутки инфекция выявлена еще у 520 человек, всего в стране умерли 306 человек с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине.

"В Азербайджане выявлены еще 520 случаев заражения коронавирусом, 486 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 24 041 факт заражения коронавирусной инфекцией, 15 093 человека вылечились, 306 скончались, 8642 продолжают лечение в больницах особого режима", — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии было проведено 568 234 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.