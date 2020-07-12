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Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 300 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 300
Фото: globallookpress.com
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 24 041, за сутки инфекция выявлена еще у 520 человек, всего в стране умерли 306 человек с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 520 случаев заражения коронавирусом, 486 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 24 041 факт заражения коронавирусной инфекцией, 15 093 человека вылечились, 306 скончались, 8642 продолжают лечение в больницах особого режима", — говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 568 234 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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