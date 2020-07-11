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Трампа обвинили в исторической коррупции 

Lenta.ru и ещё 4 17 минут назад
Трампа обвинили в коррупции
Фото: Reuters
Бывший кандидат на пост президента США Митт Ромни обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в коррупции из-за того, что Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Роджеру Стоуну. Об этом Ромни написал в своем Twitter.
«Беспрецедентная историческая коррупция: американский президент смягчает приговор лицу, осужденному присяжными за лживую защиту самого президента», — заявил он. Такое решение Трампа позволит бывшему советнику избежать тюрьмы.
Сообщение уже набрало более 110 тысяч ретвитов и свыше 36 тысяч комментариев. Так, режиссер и блогер Робби Старбак сыронизировал, что Ромни злится, потому что сам никогда не станет президентом.
25 января 2019 года Стоун был арестован по семи уголовным обвинениям. В тот же день его выпустили под залог на сумму 250 тысяч долларов. Советника обвинили, в частности, в компрометировании демократов, что в конечном итоге позволило Трампу выиграть президентскую гонку.
Месяц спустя Стоуна приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы. Он получил 40 месяцев за ложные показания конгрессу и по 12-18 месяцев за другие шесть преступных эпизодов, в которых был признан виновным.
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Комментарии
В мире , Конфликты , США , Уиллард Ромни , Дональд Трамп
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