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Первая страна ЕС открывает границы для россиян 

Артём Кульша и ещё 33 12 минут назад
Венгрия откроет границы для граждан России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в посольстве Венгрии в России.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 12,9 миллиона человек. В России число заболевших превысило 727,1 тысячи человек.
27 марта в России было приостановлено международное авиасообщение ради борьбы с коронавирусной инфекцией. 10 июля в Федеральном агентстве воздушного транспорта России (Росавиация) сообщили о разработке схемы поэтапного возобновления авиасообщения. Первый этап подразумевает его возобновление со странами с самыми благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями.
Сегодня в посольстве Венгрии в России сообщили, что 15 июля откроют границы для въезжающих с территории России. По прибытии они будут обязаны пройти медицинское обследование. Им будет отказано во въезде при наличии подозрения на коронавирусную инфекцию.
При его отсутствии въезжающий будет обязан провести на карантине 14 дней. Он будет избавлен от этой обязанности лишь при условии, что сможет документом на венгерском или английском языке подтвердить, что в течение пяти последних дней с разницей в 48 часов сдал два отрицательных теста на наличие коронавирусной инфекции.
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В мире , Видео , Европа , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , ЕС , Росавиация , Венгрия , Китай
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