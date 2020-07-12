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ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом 

РИА Новости и ещё 36 1 час назад
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Скончались 5285 пациентов с COVID-19.
Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов.
Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654.
Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.
В России, по данным на 10:45 мск, COVID-19 за все время распространения заболевания диагностировали у 727 162 человек, из них 11 335 скончались, 501 061 выздоровел. Всего в стране провели более 23 миллионов тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Видео , Новости Москвы , Коронавирус , Вторая волна , ВОЗ
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