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За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения

Скончались 5285 пациентов с COVID-19.

Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов.

Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654.

Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.

В России, по данным на 10:45 мск, COVID-19 за все время распространения заболевания диагностировали у 727 162 человек, из них 11 335 скончались, 501 061 выздоровел. Всего в стране провели более 23 миллионов тестов.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.