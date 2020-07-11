В деле о крушении малазийского Boeing MH17 могут появиться новые участники, заявил посол Украины Нидерландах Всеволод Ченцов.

Как сообщает «Укринформ», нидерландская сторона рассматривает возможность привлечь к процессу государства, чьи граждане погибли в катастрофе.

Ченцов отметил, что целесообразность присоединения к инициированному делу Украины будет приниматься, исходя из выводов по делу «Украина против РФ » в Международном суде ООН

Украина подала иск в международный суд в январе 2017 года. В нём сообщалось, что Россия нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года. А 8 ноября 2019 года суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны.