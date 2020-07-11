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Новые участники могут появиться в деле о крушении MH17 

News.ru 28 минут назад
В деле о крушении малазийского Boeing MH17 могут появиться новые участники, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
Как сообщает «Укринформ», нидерландская сторона рассматривает возможность привлечь к процессу государства, чьи граждане погибли в катастрофе.
Ченцов отметил, что целесообразность присоединения к инициированному делу Украины будет приниматься, исходя из выводов по делу «Украина против РФ» в Международном суде ООН.
Украина подала иск в международный суд в январе 2017 года. В нём сообщалось, что Россия нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года. А 8 ноября 2019 года суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны.
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Как ранее писал NEWS.ru, замглавы МИД Украины Евгений Енин прокомментировал решение правительства Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса MH17.
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В мире , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Евгений Енин , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , ЕСПЧ , Boeing , МИД , ООН , Нидерланды
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