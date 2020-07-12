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Появились кадры разгона протестующих в Сербии 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В сети появились кадры разгона протестующих в Белграде полицейскими. Их опубликовало Ruptly.
На видео показано, как собравшихся перед зданием Национального собрания в столице Сербии разгоняют силовики, вооруженные дубинками.
8 июля президент Сербии Александр Вучич обвинил в беспорядках иностранные спецслужбы. По его словам, разбираться в ситуации, в том числе искать виновных среди иностранных спецслужб, будет сербская полиция. Сербский лидер связал протесты и столкновения с полицией с предстоящими переговорами под покровительством ЕС по вопросу непризнанного Косова.
С 7 июля в Белграде проходят протестные акции против карантинных мер, введенных правительством, — сербы пошли на штурм здания парламента в знак протеста. Небольшой группе удалось пробиться через полицейский кордон и ворваться в парламентское здание, но протестующих оттеснили полицейские. После прибытия подкреплений силовики использовали слезоточивый газ, чтобы отогнать толпу от здания парламента.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Александр Вучич , ЕС , Сербия
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