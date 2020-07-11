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Украина назвала срок возвращения Донбасса 

Lenta.ru и ещё 2 54 минуты назад
Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал срок возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом передает «НВ».
По его мнению, безопасная реинтеграция займет минимум 25 лет, после восстановления контроля со стороны украинской власти должно смениться поколение, чтобы преодолеть «разрушения того раздора в головах, который там есть».
«Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться», — сказал политик.
Резников назвал жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «вполне сознательными ребятами, которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе».
«Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей», — резюмировал он.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.
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В мире , Видео , Украина , Алексей Резников
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