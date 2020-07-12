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Экс-супруга Безоса стала богатейшей американкой 

Общественная служба новостей и ещё 3 21 минуту назад
Названа богатейшая женщина в США
Фото: twitter.com
Состояние Маккензи Безос заметно выросло и достигло отметки в 62,3 млрд долларов.
Это произошло благодаря росту стоимости акций корпорации Amazon, сообщает РБК.
После развода с Джеффом Безосом она получила 4 процента активов этой компании. В течение одной недели акции подорожали на 10 процентов.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что предприниматель Илон Маск поделился впечатлениями от общения с семьей конструктора Королева.
Сообщение Экс-супруга Безоса стала богатейшей американкой появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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В мире , Джефф Безос , Илон Маск , Amazon
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