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ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев COVID-19 за сутки 

Газета.Ru 14 минут назад
Рекордное число случаев COVID-19 зафиксировано за сутки
Фото: globallookpress.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный суточный прирост случаев новой коронавирусной инфекции в мире, следует из данных организации.
За минувшие сутки в мире выявлено 228 102 случаев заболевания. При этом скончались за сутки 5565 пациентов.
По последним данным ВОЗ, всего в мире выявлено 12 102 328 случаев COVID-19, из них 551 046 — с летальным исходом.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.
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В мире , ВОЗ
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