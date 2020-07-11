Рекордное число случаев COVID-19 зафиксировано за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный суточный прирост случаев новой коронавирусной инфекции в мире, следует из данных организации.

За минувшие сутки в мире выявлено 228 102 случаев заболевания. При этом скончались за сутки 5565 пациентов.

По последним данным ВОЗ, всего в мире выявлено 12 102 328 случаев COVID-19, из них 551 046 — с летальным исходом.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.