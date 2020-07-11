Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп признал, что одобрил кибератаку против «Агентства интернет-исследований» в 2018 году 

Газета.Ru и ещё 5 59 минут назад
Трамп одобрил кибератаку на Россию
Фото: © Andrew Harnik/AP
Президент США Дональд Трамп в 2018 году санкционировал кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований". Эту информацию американский лидер подтвердил в опубликованном в пятницу интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox, по совместительству научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену.
"Верно", — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос Тиссена.
Трамп также выступил с утверждением, что его предшественник на посту президента США Барак Обама "еще до выборов знал о манипуляциях России".
"Или ему сказали. Так или нет, кто знает? И он ничего не сказал. И причина, по которой он ничего не сказал, заключается в том, что он не хотел лезть в это, думая, что [Хиллари Клинтон] выигрывает", — сказал глава вашингтонской администрации.
По его словам, в отличие от Обамы он действовал на основе предоставленных ему разведданных о приписываемом России вмешательстве в американский избирательный процесс.
"Послушайте, мы остановили это", — заявил Трамп.
О том, что американские военные во время промежуточных выборов в США в 2018 году провели кибероперацию против "Агентства интернет-исследований", отключив расположенной в Санкт-Петербурге компании доступ к интернету, The Washington Post сообщала со ссылкой на источники в феврале 2019 года. По утверждению газеты, это делалось для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты" выборов в США. Как отмечается в статье Тиссена, Трамп до настоящего момента ни разу не подтверждал факт проведения этой операции.
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Газета.Ru: последние новости
Зеленского уличили в нарушении еще одного обещания Зеленского уличили в нарушении еще одного обещания ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев COVID-19 за сутки ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев COVID-19 за сутки Тбилиси потребовало от Киева разъяснений после слов Саакашвили о властях Грузии Тбилиси потребовало от Киева разъяснений после слов Саакашвили о властях Грузии
Комментарии 23
В мире , США , Барак Обама , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Министерство юстиции США , Washington Post
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
В Грузии заявили об «испарившейся» технике в 2008 году
В Грузии заявили об «испарившейся» технике в 2008 году
Новые законы вступают в силу с 11 июля
Новые законы вступают в силу с 11 июля
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение