Трамп одобрил кибератаку на Россию

Президент США Дональд Трамп в 2018 году санкционировал кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований". Эту информацию американский лидер подтвердил в опубликованном в пятницу интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox, по совместительству научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену.

"Верно", — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос Тиссена.

Трамп также выступил с утверждением, что его предшественник на посту президента США Барак Обама "еще до выборов знал о манипуляциях России ".

"Или ему сказали. Так или нет, кто знает? И он ничего не сказал. И причина, по которой он ничего не сказал, заключается в том, что он не хотел лезть в это, думая, что [Хиллари Клинтон] выигрывает", — сказал глава вашингтонской администрации.

По его словам, в отличие от Обамы он действовал на основе предоставленных ему разведданных о приписываемом России вмешательстве в американский избирательный процесс.

"Послушайте, мы остановили это", — заявил Трамп.

О том, что американские военные во время промежуточных выборов в США в 2018 году провели кибероперацию против "Агентства интернет-исследований", отключив расположенной в Санкт-Петербурге компании доступ к интернету, The Washington Post сообщала со ссылкой на источники в феврале 2019 года. По утверждению газеты, это делалось для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты" выборов в США. Как отмечается в статье Тиссена, Трамп до настоящего момента ни разу не подтверждал факт проведения этой операции.