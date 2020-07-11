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Военнослужащих заставили разводить кроликов для пропитания 

Lenta.ru 23 минуты назад
Военных КНДР заставили разводить кроликов
Фото: агентство «Москва»
Военные власти Северной Кореи распорядились, чтобы военнослужащие страны и их семьи разводили больше кроликов — до 15 животных на одно домохозяйство. Об этом пишет издание Daily NK со ссылкой на источник.
Согласно приказу министерства народных вооруженных сил КНДР от 7 июня, каждый солдат должен разводить «1,5 кролика весом не менее 3,5 килограмма». Таким образом, группа военных из 130 человек должна разводить не менее 195 кроликов. Поскольку с 1 июля в северокорейской армии начались военные учения, нагрузка на солдат возросла, поскольку помимо службы они должны заниматься животными и подготовкой кормов.
Кроме того, разведением кроликов занимаются и семьи военнослужащих в рамках подготовки к празднику Дня солдата. Во время летних военных учений он проводится еженедельно. В каждом домохозяйстве должны быть выращены 15 кроликов.
Как рассказал источник издания, власти КНДР таким образом пытаются исполнить директиву Ким Чен Ына по наращиванию объемов недорогого мяса. Приказ военного ведомства подтверждает, насколько плохо северокорейские солдаты снабжаются продовольствием.
«Власти, похоже, тонко намекают на то, что солдаты должны найти что-нибудь поесть, потому что они не получат много еды от правительства», — добавил источник.
Ранее стало известно, что американские исследователи заметили ранее неизвестный ядерный объект неподалеку от Пхеньяна. Эксперты считают, что это активно действующий научный объект, на котором, вероятно, производятся ядерные боеголовки.
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Комментарии
В мире , Армия , Чен Ким , Министерство обороны , КНДР
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