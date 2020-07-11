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Трамп: мы поможем детям иммигрантов, которых нелегально привезли в США 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Трамп пообещал помочь детям иммигрантов
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп сообщил, что поможет детям иммигрантов, которых привезли в Соединённые Штаты нелегально ещё в детстве.
Мы дадим им путь к гражданству, — привели слова американского лидера в РИА Новости со ссылкой на интервью в Telemundo.
Президент США отметил, что подпишет соответствующий указ в течение «последующих недель».
Предшественник Дональда Трампа Барак Обама так же был обеспокоен проблемой иммигрантов, которых завезли в страну нелегальным способом в детстве. Он запустил программу DACA, которая защищает такую категорию иммигрантов от депортации и позволяет временно жить и работать в стране. Однако программа 44-го президента США не давала гражданство или даже право на постоянное проживание. Тем не менее она помогла защитить более 700 тысяч человек от депортации.
Дональд Трамп хочет отменить программу DACA. Он считает, что проблема иммиграции требует реформы. По его словам, в США должны оставаться иммигранты, которые полезны и необходимы США, а не те, которые получают привилегии из-за родства с проживающими в стране иммигрантами.
Известно, что демократы выступают против реформы президента США и не намерены её рассматривать.
Ранее NEWS.ru писал, что по мнению профессора СПбГУ Александра Кубышкина, на фоне пандемии коронавируса у американского лидера есть возможность провести задуманную реформу. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своём намерении ограничить иммиграцию в страну.
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Комментарии
В мире , США , Барак Обама , Дональд Трамп , РИА Новости
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