США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии

Вашингтон разочарован решением Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента Морган Ортагус.

"Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии", — заявил она.

Ортагус напомнила, что здание является важной частью "исторических объектов Стамбула", внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в знак признания его богатой мультикультурной истории.

По ее словам, в США "с нетерпением" ожидают узнать, как Турция планирует выполнить взятые на себя обязательства по сохранению доступа к храму для всех желающих.

Ранее турецкий президент Таийп Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии.