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В США разочарованы решением Турции превратить собор Святой Софии в мечеть 

Газета.Ru 1 час назад
США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
Фото: Reuters
Вашингтон разочарован решением Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии", — заявил она.
Ортагус напомнила, что здание является важной частью "исторических объектов Стамбула", внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в знак признания его богатой мультикультурной истории.
По ее словам, в США "с нетерпением" ожидают узнать, как Турция планирует выполнить взятые на себя обязательства по сохранению доступа к храму для всех желающих.
Ранее турецкий президент Таийп Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии.
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В мире , ЮНЕСКО , США , Турция
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