Защита Бабарико подала жалобу в Генпрокуратуру

Защита претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, арестованного по делу Белгазпромбанка, подала в Генпрокуратуру жалобу по поводу "спецрасследования" белорусского телеканала ОНТ о так называемом деле Белгазпромбанка, сообщили в пятницу адвокаты политика.

"Есть основания поставить под сомнение объективность расследования и непредвзятость должностных лиц, его проводящих. По данному факту сегодня защитой Виктора Бабарико подана жалоба Генеральному прокурору", — заявили адвокаты, слова защиты приводит портал tut.by

Адвокаты Александр Пыльченко, Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский считают, что видеоматериал с кадрами очных ставок Бабарико с его бывшими подчиненными, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права. Они подчеркивают, что распространение сведений, содержащихся в репортаже, в которых в утвердительной форме говорится о виновности и доказанности вины Бабарико (получение взятки, как и зачем он заставлял брать взятки и передавать откаты) является грубым нарушением основополагающего принципа уголовного процесса — презумпции невиновности. При этом очевидно, что указанное нарушение является результатом действий органа, ведущего уголовный процесс — КГБ. Именно его сотрудник дает в сюжете свою интерпретацию, утверждает о наличии "неопровержимых доказательств", называет фигурантов "участниками преступной схемы". При этом в репортаже демонстрируются видеозаписи, которые содержат в себе доказательства, подлежащие оценке в суде.

Спецрасследование телеканала

В четверг вечером белорусский телеканал ОНТ показал сюжет, в котором демонстрировались кадры очных ставок Бабарико с другими фигурантами дела Белгазпромбанка, которые рассказывали о причастности его бывшего руководителя к экономическим преступлениям. В репортаже начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям.

Дело Бабарико