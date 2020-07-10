Эрдоган бросает вызов в том числе и России 

Реджеп Эрдоган снова — через почти 570 лет после Мехмета Завоевателя — превратил Святую Софию в мечеть. Мир негодует — громко, но бесперспективно. Хотя музей еще не до конца потерян — он ждет защитников, которые еще могут его частично отстоять. И в этом свете свою, особую роль могла бы сыграть Россия

Чуда не случилось. 10 июля было оглашено решение Госсовета (Высшего административного суда) Турции о статусе Святой Софии. Теперь это не музей — ей официально возвращается статус мечети. И Эрдоган соответствующий указ уже подписал, опубликовал и добавил подпись «поздравляю». Собственно, и не мог не подписать — ведь Госсовет Турции принимал решение под диктовку турецкого президента-султана.

Мерило патриотизма

Конечно, некоторые инстанции еще продолжают бороться с решением Анкары на юридическом уровне. В ЮНЕСКО говорят о том, что любое изменение статуса или облика Святой Софии как мирового культурного памятника должно утверждаться в соответствующих институтах ООН . Однако вряд ли Эрдоган проявит уважение к позиции организации, чье мнение в мире уже особо никому не интересно. Для него куда важнее позиция граждан Турции.

А большинство турецких политиков — даже лидер главной оппозиционной Республиканской партии Кемаль Кылычдароглу — либо занимают индиффирентную позицию, либо поддерживают Эрдогана. Все потому, что турецкий президент мастерски превратил вопрос с Айя-Софией из чисто религиозного в религиозно-суверенный. Те, кто внутри страны выступал против переименования статуса, рисковали получить клеймо предателя и труса — ведь они якобы протестовали лишь потому, что потакали зарубежным противникам или боялись «что скажут США Евросоюз ».

Поэтому реальная дискуссия в Турции идет не по вопросу «за или против изменения статуса», а «почему вдруг решили». Лишь 29% турок считают, что инициаторы изменения статуса действительно просто хотели вернуть музею статус мечети. 44% населения Турции уверены в том, что история с изменением статуса была затеяна президентом лишь для отвлечения внимания общества от экономических проблем.

Еще одна причина — желание нанести психологически удар по сторонникам светского государства (символом которого и был музейный статус Святой Софии). Не случайно в правящей партии уже предложили провести первые молитвы в Айя-Софии 15 июля — в четырехлетнюю годовщину неудавшегося путча против Эрдогана, организованного светски настроенными военными. Ну а некоторые уверяли, что Эрдоган просто решил повесить себе имиджевую медальку в преддверие будущих досрочных выборов.

Другая Турция

Однако при всей внутриполитической целесообразности (которую в мире понимают и не оспаривают), эксперты, политики и журналисты извне Турции — то есть не боящиеся, что Эрдоган их за критику посадит или впаяет разорительный штраф — уверяют, что турецкий президент совершил стратегическую ошибку. «Проявленные Эрдоганом национализм… отбрасывает страну на шесть веков назад», — заявила министр культуры Греции Лина Мендони.

И это отбрасывание будет всем очевидным как раз на примере Айя-Софии. Этот музей был одним из самых популярных туристических объектов страны. Лицо Турции. И Эрдоган меняет это лицо со светского, современного и мультикультурного на религиозно-фундаменталистское. Ведь теперь туристы (если их, конечно, пустят в мечеть) увидят не смесь христианской и исламской культур, обрамленную в музейный интерьер, а толпы молящихся.

«Анкаре теперь предстоит выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса и терять свой авторитет в качестве важного регионального игрока», — констатирует российский сенатор Константин Косачев.

Правда, здесь вся тонкость в трактовках — ряд экспертов почему-то до сих пор считают султана Эрдогана президентом Турецкой Республики образца Ататюрка. Это тогдашним президентам нужно было выглядеть хорошими и современными в глазах Запада, а Эрдоган, наоборот, пытается стать новым халифом — лидером всех правоверных (каковыми были не президенты, а султаны Турции).

Что же касается статуса «важного регионального игрока» — то Эрдоган как раз и хочет им стать. Просто в другом регионе — не в Европе и даже не в Евразии, а на Ближнем Востоке. И когда эксперты предупреждают, что действия Эрдогана могут возбудить «турецких экстремистов», стимулировать их на захваты и десекуляризацию других христианских памятников на территории Турции — то в Анкаре не станут считать эти захваты какой-то имиджевой проблемой. Ведь в том мире, где Эрдоган хочет быть лидером, такие захваты и десекуляризация — норма вещей и даже правильные шаги. Своего рода пощечина христианским государствам и их мусульманским предателям-прихлебателям.

Свято место пустым не оказалось

Однако проблема Святой Софии создает возможности не только для Эрдогана, но и для других смелых лидеров. На фоне общей пассивности европейских и американских элит на Западе существует объективный запрос на лидера, который поставит на место турецкого султана.

По идее, этим лидером должен быть Трамп — ряд американских журналистов и членов Конгресса возмущены действиями Эрдогана и уже требуют от хозяина Белого дома вмешаться в ситуацию. Возможно, президент США в итоге и вмешается (все-таки его электорат религиознен и исламофобен), однако сейчас ему не до этого. И в результате святое место занимает Россия — западные СМИ уже регулярно позиционируют российских лидеров как чуть ли не главных защитников христианского облика Айя-Софии.

Так, в условиях, когда номинальный глава всех православных церквей — Константинопольский патриарх Варфоломей — из страха перед Эрдоганом самоустранился от защиты Святой Софии, на арену выходит РПЦ

«В истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды. Но любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием. Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня», — заявил глава РПЦ патриарх Кирилл.

Да, защищать музей уже поздно — но можно встать на защиту его убранства. «Специалисты по сохранению древностей и эксперты в области истории искусства беспокоятся о судьбе средневековых мозаик Айя-Софии, изображающих Святое Семейство и портреты христианских императоров Византийской Империи. Истовые мусульмане могут потребовать эти мозаики прикрыть», — пишет New York Times. И вопрос в том, чем турецкие власти решат их прикрыть? Полотнами, баннерами — или снова нанесут на стены слой штукатурки, как много веков назад? А может вообще примут «окончательное решение мозаичного вопроса» и снесут их?

Так что если сейчас российские представители вслед за патриархом тоже поднимут градус риторики в вопросе защиты художественных и христианских ценностей, то они тем самым имеют шанс поднять авторитет России в мире. Да, это может несколько расстроить Эрдогана — однако турецкий президент столько раз расстраивал нас в Сирии, Ливии, на Кавказе и в российском Крыму, что ему уже пора ответить взаимностью.

Мы же все-таки вежливые люди.