Президент Казахстана отреагировал на избиение тюленя

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал диким случай на юго-западе республики, когда отдыхающие на одном из пляжей избили морского тюленя, чтобы сфотографироваться с ним.

«Недавно произошел инцидент в Актау Мангистауской области: камнями и палками забили тюленя. Это дикость просто. С другой стороны, винить детей и подростков в этом нельзя. Потому что им никто не объяснял в школе и тем более дома, что этого делать нельзя», — передает РИА «Новости» слова Токаева.

Он также призвал министра образования и науки республики обратить на это внимание и ввести в школах предмет экологического образования детей.

Напомним, 6 июля на побережье Каспия близ казахстанского города Актау отдыхающие избили камнями и палками тюленя, подплывшего близко к берегу. Дальнейшая судьба животного неизвестна. Живодеров разыскивает полиция.

За жестокое обращение с животными законодательством Казахстана предусмотрено наказание в виде штрафа либо назначения исправительных работ.