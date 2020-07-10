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Украина и Турция могут заключить договор о военном сотрудничестве 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Украина и Турция заключат военный договор
Фото: globallookpress.com
Украина и Турция договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины.
Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский провёл переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, находящимся с визитом на Украине.
«Стороны договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны», — заявили в офисе президента Украины.
Также стороны отметили готовность к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 года Украины к программе НАТО «Партнёрство расширенных возможностей».
В июне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО.
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В мире , Украина , Хулуси Акар , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , МИД , НАТО , Турция
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