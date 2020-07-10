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Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть 

ТАСС 1 час назад
Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN Turk.
Турция: новый статус Айя-Софии не влияет на туристов
Таким образом, власти республики получили законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть.
О дате начала поклонений мусульман в Айя-Софии на данный момент не сообщается.
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции провел 2 июля заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут.
Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.

Святая София

Софийский собор в Стамбуле — памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.
В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
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