«Мы еще не победили вирус, ничего не прошло!»

Handelsblatt (Германия) из разных стран — о новых вспышках коронавируса в Израиле, Авторыиз разных стран — о новых вспышках коронавируса в США Сербии и т.д. Не до улыбок сегодня даже Японии Южной Корее — странам, гордившимся дисциплинированным населением и удачной защитой от эпидемии в ее начале. Похоже, второй волны не придется ждать до сентября.

Во многих стран снова растет количество инфицированных. Ряд государств вновь вводит ограничительные меры — но против этого возникают протесты.

Весну 2020 года большая часть человечества провела преимущественно изолированно от социальной жизни и рабочего места. Карантин, который большинство правительств ввело для борьбы с коронавирусом, был катастрофой для экономики, но зачастую он успешно замедлил распространение пандемии.

Но спустя несколько недель после снятия ограничительных мер во многих странах снова растет число заражений. В Греции вирус завозят туристы, в Токио очагами инфекции становятся ночные клубы.

В таких огромных странах как Индия и США даже не успела отгреметь первая волна. И вот уже вводятся новые ограничения. Израиль считался примером в борьбе с коронавирусом, где количество жертв было относительно небольшим — 346.

Но вот Израиль оказался на пороге второй волны. Рост числа инфицированных один из самых высоких в мире, во вторник был побит новый рекорд — 1320 случаев. Эксперты критикуют правительство за то, что в мае при смягчении мер против коронавируса оно действовало слишком быстро и без стратегии. Так, открытие школ и детских садов проходило не постепенно, а одновременно, и там не было обязательного ношения масок.

К началу этой недели правительство Израиля отменило большую часть смягчений. Бары, клубы, театры, концертные залы и фитнес-клубы закрыты. Штраф за отсутствие маски — 130 евро. На каждом телефоне в обязательном порядке устанавливается приложение и происходит информирование, если был контакт с инфицированным. Но часто тревогу бьют без основания. Цепочка заражения таким образом не может быть разорвана.

Если этих мер не будет достаточно, правительство может ввести дальнейшие ограничения, которые могут привести к новому карантину. Это погрузит страну в тяжелейший экономический кризис в истории. У каждого пятого нет работы, и все больше людей скатывается в бедность.

Сербия: протесты против комендантского часа

Но новые ограничения не всегда просто ввести. Президент Сербии Александр Вучич отменил запланированное на выходные введение комендантского часа, после того как в Белграде тысячи людей вышли на протесты, которые отчасти превратились в беспорядки.

В Сербии строгий карантин с середины марта привел к снижению числа заражений. Но когда чрезвычайное положение было снято в конце мая, сразу же начались предвыборные мероприятия к предстоящим парламентским выборам 21 июля, также были вновь разрешены футбольные матчи с допуском до 20 тыс. зрителей.

Число заражений снова значительно выросло. Затронутым оказался, прежде всего, Белград. Критики обвиняют Вучича в раннем смягчении ограничений из-за выборов. Президент обосновал свою позицию заботой об экономике.

«Я размышлял о новом карантине во всей стране, — сказал он. — Но если бы мы это сделали, у нас не было бы шанса экономически пережить это».

Греция: вирус из-за туристов

Греция хорошо справилась с эпидемией благодаря раннему ограничению контактов. Но сейчас многие эксперты опасаются — иностранные туристы завозят и распространяют вирус.

Если в июне в Греции во многие дни фиксировали менее десяти новых случаев коронавируса в день, с 1 по 8 июля их было 510. 365 из них приходится на иностранных туристов.

В первую очередь, это сербы. Греческое правительство быстро отреагировало и запретило въезд путешественников из этой страны. С середины недели на пограничном переходе Промахонас все въезжающие проходят тест на коронавирус.

Вначале тестирования были только выборочными. Заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающей за координацию стратегии по борьбе с коронавирусом, уже предостерег:

«Мы еще не победили вирус, ничего не прошло!»

Те, у кого будет положительный тест на covid-19, будут отправлены на 14 дней в карантин. При этом расходы берет на себя греческое государство.

Япония и Южная Корея: конец веселью

Токио на этой неделе стал новым очагом, в четверг было зафиксировано 224 новых случаев. Это в десять раз больше, чем на момент отмены чрезвычайной ситуации в конце мая.

Но пока что правительство не планирует вводить ограничения. Магазины по-прежнему открыты, как и рестораны, и ночные клубы. Последние становятся проклятием для Токио. Как уже произошло раньше в столице Южной Кореи, Сеуле, первые крупные вспышки в Токио были связаны с развлекательными районами города, которые после недель ограничений снова заполнялись.

72 процента из 224 инфицированных — молодые японцы, ведущие ночную жизнь, у них редко появляются тяжелые симптомы. Вместе с тем, новый губернатор Токио Юрико Коикэ связывает рост числа инфицированных с расширением мощностей тестирования, которое особенно сконцентрировано на очагах ночной жизни.

Индия: цифры неумолимо растут

В Индии, несмотря на запрет выходить на улицу для жителей, длящийся уже несколько месяцев, взять распространение пандемии под контроль не удалось. В четверг страна сообщила о новом «рекорде» по вновь обнаруженным случаям заражения: почти 25 тысяч. В начале недели Индия обогнала по числу случаев заражения Россию и вышла на третье место в мире.

Премьер-министр Нарендра Моди недавно обвинил своих сограждан в «легкомысленном поведении», приведшем к росту темпа распространения инфекции. Оппозиция, в свою очередь, обвиняет правительство в бездействии в контексте борьбы с пандемией.

Органы здравоохранения теперь хотят ускорить тем проведения клинических испытаний, чтобы уже в августе первые пациенты смогли получить прививки от коронавируса. Индийские ученые, однако, критикуют эти намерения и уже предупредили о непредсказуемых рисках для здоровья граждан страны в случае скоропалительного применения вакцины.

Ситуация в Индии дополнительно обострилась в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов выслать более 18 тысяч индийских гастарбайтеров со своей территории.

В большинстве стран Персидского залива из-за стесненных условий жизни и труда на несколько миллионов иностранных гастарбайтеров приходится чрезвычайно много случаев заражения коронавирусом. Аналогично продолжает расти и число инфицированных и в Бразилии. Заразился даже президент Болсонаро.

США: самый мощный удар

США оказались затронуты пандемией сильнее всего в мире: коронавирус был выявлен более чем у трех миллионов американцев. И в отличие от самого начала пандемии, главные «очаги» теперь находятся не только в городах-миллионерах вроде Нью-Йорка, но и в Техасе, Флориде или Аризоне.

Microsoft, Некоторым штатам пришлось вновь ограничить общественную жизнь после уже объявленных послаблений. Продолжающие расти цифры заражения коронавируса угрожают потребительскому климату и экономике — по крайней мере, отдельным отраслям. В то время как авиакомпании, в частности, American Airlines, в массовом порядке сокращают персонал, высокотехнологические компании ( Amazon Apple ) входят в число выигравших от кризиса.

Инвестиционный банк Goldman Sachs понизил свой прогноз роста на 2020 год и ожидает сокращения американского ВВП на 4,6%. Впрочем, ожидается, что уже в сентябре (в худшем случае в начале в начале 2021 года) экономический рост возобновится.

Однако под угрозой столь желанное для Дональда Трампа переизбрание на пост президента. Его рейтинги популярности находятся «на низах», а возобновление роста экономики может оказаться запоздалым для него.

Безработица в настоящий момент выросла примерно втрое по сравнению с моментом начала пандемии. А после первого выступления Трампа в рамках предвыборной кампании вТалсе там произошел всплеск заболеваемости.