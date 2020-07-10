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«Я думала, что умру»: звезду серфинга похитили и два месяца насиловали каждый день 

WMJ.ru 38 минут назад
«Думала, умру»: звезду серфинга насиловали два месяца
Фото: @iamcarmengreentree
37-летняя психолог и серфингистка Кармен Гринтри рассказала о тяжелом испытании, которое ей довелось пережить.
В своей новой книге «Опасный поиск счастья» австралийка рассказала, что на протяжении семи лет своей жизни мечтала стать чемпионкой по серфингу и из местной звезды превратиться в признанную спортсменку мирового масштаба. Привыкшая путешествовать Кармен в 2004 году полетела в Индию, где надеялась попасть в ашрам Далай-ламы — а вместо этого на два месяца попала в сексуальное рабство.
В Дели она обратилась к незнакомцу, который пообещал ей помочь доехать до Кашмира. В Кашмире ее встретил мужчина, убедивший Кармен, что с ним она будет в безопасности. Он пригласил девушку переночевать на свой дом на лодке перед тем, как сесть на нужный автобус в Дармсалу. Так началось страшное испытание: незнакомец удерживал женщину на лодке силой, насиловал каждый день и избивал, когда она спрашивала, когда сможет уйти.
Я не думала, что выберусь с этой лодки, я думала, что умру так или иначе, — цитирует Гринтри Daily Star.
Сбежать она боялась: похититель сказал, что лодка находится на территории военной базы, и ее застрелят, если она появится снаружи. На той же лодке жили родители мужчины, его два брата, его жена и дети. Кармен заставляли носить традиционную мусульманскую одежду, есть и молиться вместе с семьей. Спасти женщину удалось, когда ее похититель заставил ее позвонить родителям и попросить у них денег. Местоположение Кармен быстро вычислили, и за ней прибыла полиция. Мужчину и одного из его братьев арестовали и, как она предполагает, на полгода посадили в тюрьму. Точнее Кармен сказать не может — поучаствовать в суде она не смогла.
Сейчас Кармен Гринтри замужем, у нее растут двое сыновей и дочь. Кармен верит, что попалась в эту ловушку не одна — она знает еще как минимум одну туристку, которую удерживали и мучали на той же лодке.
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В мире , Газета Daily Star
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