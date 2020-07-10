Девушка с самой большой на Украине грудью живет в городе Лубны . Это стало известно, когда Мила Кузнецова получила официальное свидетельство от Национального реестра рекордов страны.

Девушка опубликовала фото с документом на своей странице в Instagram. В свидетельстве подтверждено: она обладательница самого большого бюста на Украине.

В обхвате он составил 135,5 сантиметра. Грудь Милы не только измеряли: медики удостоверились, что она натуральная, не сделана с помощью хирургов.

Кузнецовой в данный момент 32 года. Она участвовала в украинском шоу «Мoдель XL», но при этом трудится помощником адвоката.