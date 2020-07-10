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Украинка с самой большой натуральной грудью стала рекордсменкой 

runews24.ru 20 минут назад
Девушка с самой большой на Украине грудью живет в городе Лубны. Это стало известно, когда Мила Кузнецова получила официальное свидетельство от Национального реестра рекордов страны.
Девушка опубликовала фото с документом на своей странице в Instagram. В свидетельстве подтверждено: она обладательница самого большого бюста на Украине.
В обхвате он составил 135,5 сантиметра. Грудь Милы не только измеряли: медики удостоверились, что она натуральная, не сделана с помощью хирургов.
Кузнецовой в данный момент 32 года. Она участвовала в украинском шоу «Мoдель XL», но при этом трудится помощником адвоката.
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В мире , Видео , Лубны
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