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Вучич назвал бессмысленными требования Косова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Вучич оценил требования Косова
Фото: © EPA-EFE/KOCA SULEJMANOVIC
Требования албанской стороны на видеосаммите по непризнанному Косову бессмысленны, заявил сербский лидер Александр Вучич.
«Албанская сторона вышла с требованиями, в ответ на которые я сказал, что если это все, о чем они хотят разговаривать, тогда это все полностью бессмысленно», — сказал Вучич после парижских переговоров, передает ТАСС.
По его словам, требования Приштины «нереалистичны».
«Они требуют, во-первых, сохранения территориальной целостности Косова, во— вторых, сохранения конституции Косова. В-третьих, долгосрочного взаимного признания, а не модели двух Германий. В-четвертых, членства Приштины в ООН и признания всеми странами — членами ЕС независимости Косова. А после этого они будут заниматься вопросом пропавших без вести и вопросами возмещения военного ущерба», –перечислил условия Вучич.
Он отметил, что назначенная на 12 июля первая за два года встреча делегаций Белграда и Приштины перенесена на 16 июля. 12 июля состоится еще один видеосаммит.
Он пояснил, что на саммите Сербия была единственной страной с отличной от остальных точкой зрения.
«Верю, что Германия и Франция выступят со своим общим президентским заявлением, поскольку были вещи, на которые у нас не было одинакового взгляда», — отметил президент.
Ранее лидер непризнанного Косово Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта Сербией, из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.
Ранее Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.
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В мире , Европа , Александр Вучич , ЕС , ООН , ИТАР-ТАСС
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