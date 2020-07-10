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Израиль оказался на грани экономической катастрофы 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
Израиль оказался на грани экономической катастрофы
Коронавирус обострил проблемы в экономике Израиля, поставив страну на грань катастрофы. Что именно происходит с экономикой страны, разбиралась газета «Взгляд».
«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса. В марте ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, в мире коронавирусом заболело более 12 млн человек.
По данным издания, уже по итогам первого квартала падение экономики Израиля превысило 7% в годовом выражении, что стало худшим показателем с 1995 года. Коронавирус привел к полной потере страной туристического потока, в том числе и прекращения медицинского туризма, приносящего значительный доход в бюджет.
Об угрозе банкротства объявил национальный авиаперевозчик El Al, под увольнение могут попасть 6500 человек. Крупные проблемы возникли и у концерна «Авиационная промышленность», который принял решение об увольнении около 900 человек. При этом уровень безработицы в Израиле оценивается в 21%.
«Слаборазвитый внутренний рынок и ограниченные связи с соседними государствами, конечно же, делают страну заложником глобальной экономической ситуации. Скажем, в течение последних десяти лет медицинский туризм был важным донором израильской системы здравоохранения, но сегодня больницы, оставшиеся без иностранных пациентов, вынуждены отправлять врачей в неоплачиваемый отпуск — и это на фоне наступающей второй волны коронавируса», — заявил историк и востоковед, доктор философии Артем Кирпиченок.
Опрошенные изданием эксперты также отметили, что экономический кризис наложился в Израиле на политический, в нынешних условиях правительству страны сложно формировать долгосрочную экономическую стратегию, и оно вынуждено сосредоточиться на решении текущих проблем. Однако пока рано говорить о том, что кризис станет системным, так как сейчас есть возможности для спасения экономики.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Статьи , ВОЗ , Деловая газета "Взгляд" , Израиль
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