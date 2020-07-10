Украина заподозрила Россию в выходе из «минска»

Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил украинский постпред при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк , передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, 9 июля полпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что «на сегодняшний день на Украине создано еще два государства». В связи с этим Цымбалюк потребовал объяснений от постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича . «Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений? Или она планирует признать эти оккупированные районы?» —сказал дипломат.

Он добавил, что Украина готова разговаривать со своими гражданами, проживающими на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, но не с обладателями российских паспортов, не имеющих законного права представлять местное население.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине. Киев обвиняет Россию в оккупации этих земель. Кремль отвергает претензии.