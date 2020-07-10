Пока вы спали: Эрдоган рассорился с Москвой

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В России остались недовольны решением Эрдогана

Поддержка турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом кампании по возвращении собора Святой Софии в ислам добавила религиозную составляющую в и без того напряженные отношения между Анкарой с Москвой. Об этом говорится в статье Financial Times, перевод которой сделало ИноСМИ.

Издание напомнило о том, что собор Святой Софии изначально был построен, как самый большой православный собор в мире, затем был превращен в мечеть, а в 1934 году стал музеем.

Поддержка Эрдоганом кампании по возращении Святой Софии статуса мечети была оценена аналитиками, как попытка отвлечь внимание от проблем в экономике, вызванных коронавирусом, и показала «нестабильные» отношения между Турцией и Россией в регионе. Однако Турция не стала резко отвечать на просьбы России оставить Святой Софии статус музея.

В России предложили провести деноминацию рубля

Аналитик, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с предложением провести деноминацию российской валюты в 100 раз из-за резкого роста в стране количества наличных денег. Об этом пишут «Ведомости».

В качестве причин деноминации экономист назвал рост количества наличных средств на руках у граждан России, который в июле преодолел отметку в 11,6 триллиона рублей, уход бизнеса в тень, а также то, что возвращение копейки поспособствует большему доверию российской валюте.

Однако опрошенные изданием эксперты заявили, что деноминация может вызвать панику у жителей страны и массовую скупку долларов, а бизнес столкнется с большими расходами по перенастройке всех касс и банкоматов.

Продюсеры потребовали от киносетей вернуть долги

Производители фильмов, которые демонстрировались в кинотеатрах России в январе–марте, потребовали от киносетей вернуть долги за прокат. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, дистрибутор «Централ Партнершип» обратился в суд, требуя с крупнейшей киносети «Синема парк» 192 млн руб., а «Национальная Медиа Группа» добивается от киносети «Киномакс» выплаты 83 млн руб. за прокат фильмов «Лед-2» и «Вторжение».

В свою очередь объединенная киносеть «Синема парка» и «Формулы кино» заявила, что не отказывается от долгов, однако будет выплачивать их «по остаточному принципу», поскольку в первую очередь должна платить зарплату и налоги.

Мишустин объявил о поддержке IT-сферы

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия в цифровом мире не может занимать место в числе ведомых стран, и рассказал о комплексе мер господдержки сферы IT-технологий. Об этом пишет «Российская газета».

Среди мер поддержки, которые озвучил глава правительства, снижение ставки страховых взносов до 7,6% и налога на прибыль — с 20 до 3%, гранты на новые разработки в размере до 250 миллионов рублей в год, стимулирование спроса, развитие государственно-частного партнерства, расширение кадровой базы.

Россияне ожидают ухудшения благосостояния

Более 60% россиян ожидают ухудшения благосостояния в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные опроса РАНХиГС , которые привела газета «Известия».

По данным издания, в рамках исследования были получены онлайн-анкеты от 2,1 тыс. человек. Более 36% опрошенных заявили, что их финансовое положение ухудшится, при этом, по мнению 27% участников исследования, снижение благосостояния будет существенным.

Только 6% респондентов уверены, что их материальное положение улучшится в той или иной мере. Каких-либо изменений в доходах не ждут 25% граждан.