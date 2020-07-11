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В Китае за сутки выявили два случая COVID-19 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
В Китае за сутки выявили два случая COVID-19
Фото: ТАСС
Китай за минувшие сутки выявил два новых случая коронавирусной инфекции и четырёх бессимптомных носителей, из больниц выписали 14 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи — ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 587 случаев коронавирусной инфекции, 78 623 человек выздоровели, 330 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1 964, выздоровел 1 893 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено четыре таких случая, с карантина выпустили шесть человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 111 бессимптомных носителей, однако не известно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1403 случая заражения (семь человек скончались, 1187 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 451 человек (семь скончались, 438 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
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