Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыто содержание предсмертной записки мэра Сеула 

Lenta.ru 13 минут назад
Раскрыто содержание предсмертной записки мэра Сеула
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Агентство «Ёнхап» раскрыло содержание предсмертной записки мэра Сеула Пак Вон Суна, тело которого обнаружили после исчезновения.
«Я извиняюсь перед всеми. Благодарю всех, кто был со мной в моей жизни. Я чувствую вину перед своей семьей, которой я причинил только боль», — говорится в записке. Пак Вон Сун попросил кремировать его тело, прах развеять над могилой родителей, а также попрощался со всеми.
Южнокорейская полиция начала поиски мэра после того, как его дочь заявила об исчезновении. Она сообщила, что отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание, и пропал. Позже его тело обнаружили у горы Бугак на севере города. Предварительная причина смерти — самоубийство.
За день до исчезновения Пак Вон Суна на него подала в суд секретарша. Она обвинила мэра в сексуальных домогательствах.
Последние новости
Байден захотел вложить в 5G больше годового бюджета России Байден захотел вложить в 5G больше годового бюджета России На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко В затопленной подмосковной Рузе появились мародеры В затопленной подмосковной Рузе появились мародеры
В мире , Происшествия , Сеул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Трамп впервые пообещал публично надеть маску
Трамп впервые пообещал публично надеть маску
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Видео
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырех детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырех детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
04:34
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение