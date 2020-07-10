Трамп указал на «промывку мозгов» Байдену

"Левые радикалы [в Демократической партии], давайте смотреть правде в глаза, обработали Джо. Он не имеет понятия, что они делают и что собираются натворить", — ответил Трамп на просьбу прокомментировать очередные оговорки Байдена. "Я думаю, что они промыли ему мозги", — добавил действующий глава государства. По его убеждению, Байден находится под влиянием политиков, подобных сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки демократов.

По оценке главы государства, бывший вице-президент США "не отдает себе отчет в своих действиях и не осознает, что происходит на самом деле". Трамп в очередной раз предупредил, что победа Байдена на выборах в ноябре приведет к краху на фондовом рынке. "Они [демократы] сократят финансирование полиции или упразднят ее вообще", — добавил республиканец.

Президент США почти на четыре года младше своего наиболее вероятного соперника на выборах, которому 20 ноября исполнится 78 лет. Трамп часто ставит под сомнение умственные способности Байдена, который иногда допускает оговорки в речи. "Но дело не в возрасте Байдена. Я знаком с людьми, которые гораздо старше меня, но соображают, как будто им 25 лет", — заявил в интервью газете The Wall Street Journal 18 июня глава государства. В качестве примера он назвал 91-летнего основателя сети магазинов Home Depot Бернарда Маркуса и 86-летнего миллиардера Шелдона Аделсона (ключевой спонсор республиканцев).

Трамп уже получил необходимое число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на выборах главы государства. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.