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В Марокко продлили режим ЧС и пояснили «открытие границ» 

Мир24 и ещё 2 42 минуты назад
В Марокко продлили режим ЧС и пояснили «открытие границ»
Фото: Mir24.tv / Андросова Мария
Власти Марокко пояснили, о каком именно частичном возобновлении морского и авиасообщения говорилось ранее. С 15 июля воздушные, сухопутные и морские границы будут открыты для граждан и экспатов, оставшихся за границей в период пандемии.
«Речь идет не об открытии воздушных, сухопутных и морских границ королевства, а об исключительной операции, направленной на предоставление доступа на национальную территорию с 15 июля марокканским гражданам (будь то оказавшимся в затруднительном положении туристам, студентам или проживающим за границей), а также иностранцам, постоянно проживающим в королевстве и оказавшимся за границей по какой-либо причине, а также их семьям», — цитирует ТАСС министра иностранных дел, африканского сотрудничества и вопросов марокканцев, проживающих за рубежом Насера Бурита.
Правом вернутся в Марокко смогут воспользоваться вышеназванные граждане при наличии марокканского гражданства или вида на жительство для иностранцев, а также отрицательного результат теста на коронавирус, который был сделан менее 48 часов назад.
Ранее официальный представитель правительства Марокко, министр национального образования, подготовки кадров, высшего образования и научных исследований Саид Амзази заявил, что режим чрезвычайного санитарного положения будет продлен в стране до 10 августа.
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В мире , Продлить жизнь , Режим ЧС , ИТАР-ТАСС , Марокко
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