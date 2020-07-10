В Марокко продлили режим ЧС и пояснили «открытие границ» 

Власти Марокко пояснили, о каком именно частичном возобновлении морского и авиасообщения говорилось ранее. С 15 июля воздушные, сухопутные и морские границы будут открыты для граждан и экспатов, оставшихся за границей в период пандемии.

«Речь идет не об открытии воздушных, сухопутных и морских границ королевства, а об исключительной операции, направленной на предоставление доступа на национальную территорию с 15 июля марокканским гражданам (будь то оказавшимся в затруднительном положении туристам, студентам или проживающим за границей), а также иностранцам, постоянно проживающим в королевстве и оказавшимся за границей по какой-либо причине, а также их семьям», — цитирует ТАСС министра иностранных дел, африканского сотрудничества и вопросов марокканцев, проживающих за рубежом Насера Бурита.

Правом вернутся в Марокко смогут воспользоваться вышеназванные граждане при наличии марокканского гражданства или вида на жительство для иностранцев, а также отрицательного результат теста на коронавирус, который был сделан менее 48 часов назад.

Ранее официальный представитель правительства Марокко, министр национального образования, подготовки кадров, высшего образования и научных исследований Саид Амзази заявил, что режим чрезвычайного санитарного положения будет продлен в стране до 10 августа.