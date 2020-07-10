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В Германии обнаружили египетского шпиона 

Российская Газета и ещё 2 2 часа назад
В Германии обнаружили египетского шпиона
Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK
Сотрудник правительственного ведомства печати ФРГ подозревается в том, что он работал на египетскую разведку.
Этот случай упомянут в отчете Ведомства по охране конституции, представленном накануне. Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa Родившийся в Египте сотрудник работал в пресс-службе правительства несколько лет. Хотя, по имеющимся данным, у него не было доступа в секретным правительственным документам.
Но тем не менее, как рассказал газете Bild генеральный прокурор страны, сейчас ведется следствие о возможной шпионской деятельности подозреваемого чиновника. В декабре прошлого года, кстати, криминалисты обыскали его квартиру, но об итогах обыска ничего не сообщается.
До окончания следствия, отметил представитель МИД ФРГ, германская сторона не спешит вступать в диалог с правительством Египта.
Как утверждается в отчете Ведомства по охране конституции, предположительно основной задачей подозреваемого был сбор сведений о проживающих в Германии оппозиционно настроенных к официальному Каиру египтянах. В первую очередь членов так называемого Мусульманского братства.
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Комментарии
В мире , Реклама , МИД , ИА DPA , Германия , Египет
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