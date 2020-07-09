Что ждет «последнего диктатора Европы»

Европарламенте прошли дебаты о предвыборной ситуации в Белоруссии , на которых прозвучали крайне неудобные для режима Лукашенко оценки происходящего. Несмотря на налаживавшиеся в последнее время отношения Минска с Западом, по итогам выборов Белоруссию скорее всего будут ждать европейские санкции. Многовекторная политика Лукашенко, которая на деле была направлена против России , поставила «последнего диктатора Европы» в крайне уязвимое положение.

До начала дебатов депутатам Европарламента был представлен доклад верховного представителя ЕС по иностранным делам и вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля. Он и обозначил основные темы дебатов: преследования и аресты гражданских активистов и оппозиционных кандидатов на пост главы государства, нарушение прав человека в Белоруссии и отношения Минска с ЕС.

«Мы призываем соблюдать права человека. Мы настаиваем в контактах с белорусской стороной, что недавнее развитие событий (препятствия журналистам и преследование оппозиционеров) должно быть прекращено», — заявил Боррель, пообещав, что Европейский союз будет внимательно следить за выборами, поскольку они «будут очень важны при планировании дальнейших действий и определении наших отношений».

С другой стороны, глава европейской дипломатии достаточно комплементарно высказался относительно того, как европейско-белорусские отношения складывались в последнее время. Он напомнил об их стремительном развитии, в частности недавнем визовом соглашении, а также об активном участии Белоруссии в программе «Восточное партнерство».

«Мы должны оставаться открытыми для дальнейшего развития наших отношений с Белоруссией и продолжать поддерждивать белорусскую идентичность и независимость», — сказал Боррель.

Боррель не делал каких-либо частных оценок и выпадов на личности. Однако депутаты Европарламента в этом плане были менее сдержанными.

Выступавшие на дебатах не стеснялись говорить о президенте Белоруссии Александре Лукашенко как о человеке, который несет персональную ответственность за события в стране. Прозвучало множество призывов усилить санкции против его режима. Депутаты настаивали на необходимости выработать четкую стратегию Европы по взаимодействию с Белоруссией.

Единственное необычное для этих дебатов мнение высказал испанский евродепутат Ману Пинеда, который назвал происходящее попыткой повлиять на выборы в стране, которая считается союзником России. «Такие действия были опасны в прошлом: к примеру, когда мы стремимся любой ценой сменить правительство в другой стране, то это иногда приводит к тому, что в ней появляются министры-нацисты, как это было в случае Украины», — сказал Пинеда.

Впрочем, популярностью его точка зрения не пользовалась. «Такое впечатление, что это было сказано в поддержку господина Лукашенко. — отвечал ему депутат от ФРГ Михаэль Галер. — Просто будьте готовы, что после 26 лет люди Беларуси устали от этого режима. Они хотят изменений. Не мы призываем к изменениям, это делают люди в стране».

Дебаты в Европарламенте наглядно продемонстрировали, что позиция Запада в отношении Белоруссии как минимум двойственная.

Как поясняет в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев , это связано с разницей подходов европейского и американского истеблишмента и западной общественности.

Лукашенко и его окружение, проводя достаточно необычную для себя предвыборную кампанию, пытаются оказать влияние именно на позицию истеблишмента. По словам эксперта, эта кампания во многом ориентирована на Запад, а ее ближайший аналог — прошлогодняя президентская кампания экс-главы Украины Петра Порошенко

Лукашенко объявляет о российском вмешательстве в выборы, объявляет отдельных кандидатов российскими агентами влияния, проводит рейдерские захваты собственности «Белгазпромбанка», продолжает вести конфликтное обсуждение цен на газ. При этом, как отмечает Суздальцев, Лукашенко рассчитывает на поддержку своих действий со стороны Запада.

«Глава белорусского МИД Владимир Макей, встречаясь с послами, разъясняет, что они не просто захватывают оппонентов Лукашенко на выборах, а ловят „российскую агентуру“. Это делается для того, чтобы развязать Лукашенко руки. Они пытаются Россией загородиться», — говорит Суздальцев.

Антироссийская политика Лукашенко проявилась еще задолго до нынешней президентской кампании. За последние 20 лет российский союзник не сделал ни одного шага в сторону России по принципиальным для Москвы вопросам: нет согласованности в рамках союзного государства, нет признания Крыма частью России, нет признания независимости Абхазии и Южной Осетии, идет поставка топлива и товаров двойного назначения украинским военным.

«Внешнеполитический курс Минска кардинально отличается от российского и направлен против Москвы. Поэтому для Запада Лукашенко очень выгоден, особенно учитывая постоянные скандалы, постоянные попытки Минска развалить все интеграционные объединения — от Союзного государства до ЕАЭС.

Это уникальное оружие против России, которое Россия сама и оплачивает», — комментирует Суздальцев внешнеполитическую ориентацию Минска.

При этом Александру Лукашенко вполне успешно удается продолжать навязывать России образ себя как союзника. Правда о союзнических отношениях с Москвой за всю нынешнюю кампанию он вспомнил только один раз, за день до поездки во Ржев, очевидно рассчитывая, что Москва выскажется в его поддержку.

Таким образом Лукашенко представляется идеальной для Запада фигурой. Но политику запада определяет не только истеблишмент. Есть депутаты национальных парламентов и Европарламент, представляющие взгляды общественности. И у общественности, как показывают прошедшие сегодня дебаты, несколько отличаются взгляды на ситуацию в Белоруссии. Там считают Лукашенко лидером авторитарного режима, недемократическим и неспособным провести честные выборы.

Именно из-за такой позиции в последний месяц и наблюдается бурное обсуждение возможных вариантов реакции на события в Белоруссии, в том числе и введение санкций.

«С одной стороны, властные круги абсолютно удовлетворены фигурой Лукашенко, как антироссийского оружия, оплаченного за счет России. А европейская общественность несколько не понимает этого нюанса и смотрит на Лукашенко как на диктатора фашистского толка, который не вписывается в дизайн Европы», — описывает эту ситуацию Суздальцев.

При этом эксперт не сомневается, что под давлением мнения общественности истеблишмент будет вынужден отреагировать на политическую ситуацию в Белорусии:

«Санкции будут. В этом нет никаких сомнений. Они будут введены сразу после выборов».

При этом рассчитывать, что на фоне потери поддержки со стороны Запада Лукашенко сможет снова повернуться к России, не приходится. Провозглашенная несколько лет назад политика многовекторности, в рамках которой Лукашенко пытался балансировать между Россией и Западом привела к разочарованию Москвы.

«Радиус балансировки естественным путем сокращается. И Лукашенко уже не может балансировать. Он разрушил отношения с Россией, но не смог заручиться безоговорочной поддержкой на Западе», — говорит Суздальцев.

К выборам глава Белоруссии подходит в крайне неблагоприятном состоянии. Он не только лишен поддержки извне, но и внутри страны, где несмотря на задержания и недопуск кандидатов наблюдается серьезная готовность к протестному голосованию. «Для Лукашенко — это самая тяжелая за всю его карьеру ситуация», — резюмирует эксперт.