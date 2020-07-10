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Зеленский переехал на «дачу Ющенко» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 12 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом, сообщил офис украинского лидера. По сведениям интернет-издания «Страна.ua», Зеленский переехал в дом номер 29, где третий президент Украины Виктор Ющенко жил в течение десяти лет.
«Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», — приводит слова представителя офиса украинского президента ТАСС.
В офисе президента Украины подтвердили, что семья Зеленского переехала в госрезиденцию после продажи дома в селе Иванковичи, где она проживала в последнее время. Накануне Зеленский внес дополнения в декларацию 2019 года о получении 13,5 млн гривен (около 500 тыс. долларов) от отчуждения имущества. При этом в документе не указывалось, какая недвижимость была продана.
Официальное сообщение о смене места жительства Зеленского появилось после того, как журналисты «Радио Свобода» опубликовали отчет о расследовании в программе «Схемы». Расследование стало резонансным на фоне того, что Зеленский, как и герой в кинокартине «Слуга народа» Василий Голобородько, осуждал привилегии госчиновников. До вступления в должность Зеленский заявлял, что в госрезиденциях «вообще нет никакого смысла».
По сведениям украинского интернет-издания «Страна.ua», Зеленский обосновался в доме номер 29, который называют «дачей Ющенко», так как третий президент Украины жил там в течение десяти лет, выехав только после Майдана. Также сообщается, что перед заселением Зеленского в доме сделали ремонт за бюджетные деньги.
Напомним, в среду на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки главы государства Владимира Зеленского из-за несоблюдения им своих обещаний.
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В мире , Видео , Украина , Виктор Ющенко , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС , радио "Свобода" , Киев
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