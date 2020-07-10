Пытавшийся заработать на «Новичке» топ-менеджер пропал

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Германии бывший ключевой стратег компании Wirecard Ян Марсалек показывал трейдерам якобы полученную от разведчиков формулу нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, убедить рейдеров в своем близком знакомстве со спецслужбами он пытался в 2018 году, рассчитывая повысить привлекательность Wirecard.

Топ-менеджер утверждал, что речь идет о документах, которые не были предназначены для публичного обсуждения.

Так, в документах использованное при покушении на Сергея Скрипаля вещество было произведено в лаборатории на территории Великобритании.

Сам Марсалека уволился из Wirecard в июне и исчез, сейчас его местонахождение неизвестно.