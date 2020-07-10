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Пропавший сотрудник Wirecard хвастался документами о «Новичке» — FT 

ИА Regnum и ещё 2 39 минут назад
Пытавшийся заработать на «Новичке» топ-менеджер пропал
Фото: Reuters
В Германии бывший ключевой стратег компании Wirecard Ян Марсалек показывал трейдерам якобы полученную от разведчиков формулу нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, убедить рейдеров в своем близком знакомстве со спецслужбами он пытался в 2018 году, рассчитывая повысить привлекательность Wirecard.
Топ-менеджер утверждал, что речь идет о документах, которые не были предназначены для публичного обсуждения.
Так, в документах использованное при покушении на Сергея Скрипаля вещество было произведено в лаборатории на территории Великобритании.
Сам Марсалека уволился из Wirecard в июне и исчез, сейчас его местонахождение неизвестно.
Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания изобрела в 2018 году так называемое дело Скрипалей. Эта информационная кампания была раздута до крупного международного скандала. При этом доказать, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были с подачи Москвы отравлены так называемым «Новичком», британцы до сих пор не смогли.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , Биологическое оружие , Дело Скрипалей , Сергей Скрипаль , ГРУ , Германия
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