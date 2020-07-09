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Названа причина смерти пропавшего мэра Сеула 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Названа причина смерти пропавшего мэра Сеула
Фото: Reuters
Мэр Сеула Пак Вон Сун, найденный мертвым в четверг, мог покончить собой, заявил официальный представитель полиции Южной Кореи.
Точную причину гибели мэра города установят в ходе вскрытия, передает ТАСС сообщение правоохранителей.
Тело высокопоставленного чиновника нашли в парке Пугаксан в центре Сеула. Поиски мэра продолжались семь часов, в них участвовали собаки, специальные беспилотники и несколько сотен полицейских.
СМИ связали смерть градоначальника с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах. Газета «Хангук кенчжэ» сообщила, что бывшая подчиненная мэра подала на него заявление в полицию. По этим данным, домогательства от Пак Вон Суна она терпела с 2017 года.
Ранее СМИ сообщали, что тело Пака Вон Суна найдено, однако полиция Южной Кореи опровергла эти сведения.
Полицейские начали поиск Пак Вон Суна после того, как о его пропаже заявила дочь. По ее словам, мужчина «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание».
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В мире , ИТАР-ТАСС , Южная Корея , Сеул
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