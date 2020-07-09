Криминальный авторитет переполошил Украину

"Уроженца Армении неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства, за что его принудительно выдворяли за пределы Украины. Несмотря на запрет, мужчина вновь незаконно вернулся на Украину. Чтобы не попасть в руки полицейских, каждые три-четыре дня он менял места жительства. На пути его планам встали оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции. Несмотря на меры конспирации, 28 апреля 2020 года криминального "авторитета" задержали", — сообщается на сайте министерства.

Тогда, как сообщает пресс-служба, на мужчину составили административные протоколы и доставили его в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о его задержании и помещении в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на шесть месяцев с последующим выдворением.

"Восьмого июля по решению суда уголовного авторитета по прозвищу Дед принудительно выдворили за пределы Украины. В течение 15 лет ему запрещено въезжать на территорию Украины", — отметили в пресс-службе.