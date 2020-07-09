Киев обратился к ДНР с экстренной просьбой 

Украинские власти попросили ДНР об экстренном обмене Валерия Матюшенко, который в настоящий момент находится в плену в Донбассе, сообщил на своей странице в Facebook представитель Киева в контактной группе Денис Казанский . По его словам, гражданин Украины серьезно болен.

Казанский подчеркнул, что вопрос о состоянии Матюшенко был поднят на заседании гуманитарной подгруппы. Украинец, уверяет киевский представитель, в настоящее время «сидит на 32-ой зоне» в ДНР, где у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.

«Сильные боли и быстрая потеря веса. Это могут быть либо симптомы онкологии», — написал Казанский (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Он подчеркнул, что украинская сторона попросила ДНР экстренно обменять Матюшенко. Во время того, пока решается вопрос об обмене, в Киеве настаивают, чтобы пленного отправили на обследование. Казанский, резюмируя, отметил, что пока представители ДНР не дали ясного ответа на просьбу. При этом он подчеркнул, что вопрос нужно поднимать постоянно, поскольку "человек находится в беде".