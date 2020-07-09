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Байден захотел вложить в 5G больше годового бюджета России 

Lenta.ru 49 минут назад
Байден захотел вложить в 5G больше годового бюджета РФ
Фото: MediaPunch / Shutterstock / REX
Вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден предложит увеличить расходы госбюджета на исследования и разработки новейших технологий, в частности сотовых сетей 5G и электромобилей. Об этом сообщает The New York Times.
По мнению демократа, в эти технологии можно вложить дополнительно 300 миллиардов долларов. Эта сумма превышает расходную часть бюджета России на 2020 год в долларовом выражении (19,5 триллиона рублей или около 275 миллиардов долларов). Кроме того, Байден считает необходимым направить еще 400 миллиардов долларов на закупки продукции, производящейся в США.
По словам одного из помощников Байдена, политик объявит об этом в ходе выступления в штате Пенсильвания 9 июля. Эти меры детализируют его экономическую программу, предложенную на праймериз весной этого года, и призваны помочь американской экономике оправиться от рецессии, вызванной последствиями пандемии коронавируса, уточнил собеседник газеты.
Вместе с тем Энтони Блинкен, старший советник Байдена по внешней политике, сообщил Reuters, что в случае победы на президентских выборах политик намерен использовать НАТО для противодействия угрозам глобальной безопасности со стороны Китая. Среди угроз Блинкен упомянул усилия китайского телекоммуникационного гиганта Huawei по созданию инфраструктуры 5G в Великобритании и Германии.
Инвестиции в инновационные технологии и в частности в сотовые сети 5G — один из пунктов предвыборной программы Байдена. Как сообщало The Hill, соответствующее обещание он дал в статье на тему своей внешней политики, опубликованной в начале 2020 года. В штабе Байдена заявляли, что он является сторонником сетевого нейтралитета, хотя и мало говорил об этом публично, отмечал посвященный технологиям популярный сайт CNET. В развитии сетевой инфраструктуры и обеспечении доступа к высокоскоростному интернету в сельской местности политик видит возможность улучшить экономическое положение жителей таких районов.
Подобные меры уже разрабатывает администрация действующего президента Дональда Трампа. Как стало известно Bloomberg в июне, Белый дом намерен подготовить пакет предложений по финансированию инфраструктурных проектов на общую сумму один триллион долларов, который предусматривает в том числе выделение средств на развитие сетей 5G и высокоскоростного интернета в сельской местности, однако в Конгрессе пока нет консенсуса насчет того, откуда взять на это деньги.
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В мире , США , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , НАТО , Bloomberg , Reuters
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