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В партии Порошенко прокомментировали записи «переговоров с Путиным» 

РИА Новости 1 час назад
У Порошенко назвали фейком записи «переговоров с Путиным»
Фото: РИА Новости
Пресс-служба партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко назвала фейком и "тщательно скомпилированным фальсификатом" опубликованные внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачом разговоры якобы бывшего украинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, а также бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Деркач в четверг обнародовал аудиозапись телефонного разговора якобы Порошенко с Путиным от 30 апреля 2016 году, в которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу, и то, как бывшему украинскому президенту работается на посту.
"Разговор" с Путиным… Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", — цитирует сообщение пресс-службы издание "Украинская правда".
Деркач в четверг также обнародовал третью часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали диверсии в Крыму.
Ранее Деркач обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам. Госбюро расследований вызывало Порошенко на допрос, однако он не явился. Позже Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу о прослушке разговоров Порошенко с Байденом назначена экспертиза.
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В мире , Украина , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Арсений Яценюк , Владимир Гройсман , Владимир Путин , Верховная Рада , Украинская правда , США
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