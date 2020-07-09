В Швеции от коронавируса умерло 5,5 тысячи человек

Число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, достигло в Швеции в четверг 5,5 тысячи, следует из данных статистики, опубликованной агентством здравоохранения Швеции.

По данным агентства, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 74 333. Скончались в общей сложности 5 500 пациентов с коронавирусом. Отмечается, что 2 470 инфицированным пациентам потребовалась интенсивная терапия.

Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.