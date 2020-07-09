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В Швеции число жертв коронавируса достигло 5,5 тысячи человек 

РИА Новости 1 час назад
В Швеции от коронавируса умерло 5,5 тысячи человек
Фото: CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, достигло в Швеции в четверг 5,5 тысячи, следует из данных статистики, опубликованной агентством здравоохранения Швеции.
По данным агентства, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 74 333. Скончались в общей сложности 5 500 пациентов с коронавирусом. Отмечается, что 2 470 инфицированным пациентам потребовалась интенсивная терапия.
Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , Швеция
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