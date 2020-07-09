Секретарша мэра Сеула обвинила его в домогательствах

Секретарша пропавшего без вести мэра Сеула Пак Вон Суна за день до его исчезновения подала на него в суд: она обвинила его в сексуальных домогательствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Девушка подала иск 8 июля и до утра сегодняшнего дня давала показания. По ее словам, мэр не только физически приставал к ней, но и отправлял ей фотографии интимного характера через мессенджер Telegram. Доказательством ее слов стала предоставленная следствию переписка.

Она утверждает, что жертвами градоначальника стали многие девушки, но она первой пошла на то, чтобы рассказать правду. Полицейские вызвали на допрос ряд свидетелей и собирались поговорить и с самим мэром — однако он исчез.

Дочь мэра заявила об исчезновении отца. Она сообщила, что тот ушел из дома около 17:17 по местному времени, оставив записку, похожую на завещание, и пропал — мужчина выключил телефон. Она обратилась в полицию спустя 4-5 часов после его исчезновения. В СМИ появились сообщения о том, что его нашли мертвым — однако полиция эту информацию опровергла.

Городская администрация Сеула ранее отменила одну из встреч мэра, сославшись на «неизбежные обстоятельства». Там также рассказали, что Пак Вонсун не вышел на работу из-за плохого самочувствия.