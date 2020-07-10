Грузия обвинила Украину в «позорной пропаганде» Саакашвили

Украина ответит за заявление главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом, как сообщает издание «Грузия Online», заявил член парламента Грузии Ираклий Сесиашвили.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Саакашвили назвал правительство Грузии полностью нелегитимным, а существующую в Грузии ситуацию — незаконной.
В тот же день Сесиашвили, председатель комитета грузинского парламента по обороне и безопасности, назвал Саакашвили политическим преступником, а его заявление — насыщенным ложью, очередной позорной пропагандой и вмешательством во внутренние дела Грузии.
«Вторая заслуживающая внимания тема — это то, что он (Саакашвили. — Прим. ред.) представляет власти Украины», — заявил депутат, пообещав, что власти Грузии обязательно отреагируют на заявление Саакашвили, а спросится за это с Украины.
Саакашвили — бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины. В мае президент Украины Владимир Зеленский назначил его главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.