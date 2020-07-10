Грузия обвинила Украину в «позорной пропаганде» Саакашвили

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Вчера, как сообщал «Рамблер», Саакашвили назвал правительство Грузии полностью нелегитимным, а существующую в Грузии ситуацию — незаконной.

В тот же день Сесиашвили, председатель комитета грузинского парламента по обороне и безопасности, назвал Саакашвили политическим преступником, а его заявление — насыщенным ложью, очередной позорной пропагандой и вмешательством во внутренние дела Грузии.

«Вторая заслуживающая внимания тема — это то, что он (Саакашвили. — Прим. ред.) представляет власти Украины», — заявил депутат, пообещав, что власти Грузии обязательно отреагируют на заявление Саакашвили, а спросится за это с Украины.