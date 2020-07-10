Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия обрушилась на Украину из-за Саакашвили 

Артём Кульша и ещё 2 10 минут назад
Грузия обвинила Украину в «позорной пропаганде» Саакашвили
Фото: РИА Новости
Украина ответит за заявление главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом, как сообщает издание «Грузия Online», заявил член парламента Грузии Ираклий Сесиашвили.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Саакашвили назвал правительство Грузии полностью нелегитимным, а существующую в Грузии ситуацию — незаконной.
В тот же день Сесиашвили, председатель комитета грузинского парламента по обороне и безопасности, назвал Саакашвили политическим преступником, а его заявление — насыщенным ложью, очередной позорной пропагандой и вмешательством во внутренние дела Грузии.
«Вторая заслуживающая внимания тема — это то, что он (Саакашвили. — Прим. ред.) представляет власти Украины», — заявил депутат, пообещав, что власти Грузии обязательно отреагируют на заявление Саакашвили, а спросится за это с Украины.
Саакашвили — бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины. В мае президент Украины Владимир Зеленский назначил его главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Комментарии
В мире , Кавказ , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Ираклий Сесиашвили , Михаил Саакашвили , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Видео
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение